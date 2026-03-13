Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Arus Mudik di Pelabuhan Merak, Kapolri Pastikan Beri Pelayanan Maksimal

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |13:42 WIB
Tinjau Arus Mudik di Pelabuhan Merak, Kapolri Pastikan Beri Pelayanan Maksimal
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau arus mudik Lebaran 2026 di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Dalam tinjauan ini, turut hadir Menko PMK Pratikno, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Kapolri menuturkan, berdasarkan laporan dari ASDP maupun dari Polda Banten dan Polda Lampung terkait dengan kesiapan pelayanan mudik, khususnya di wilayah penyeberangan, ia melihat ada beberapa inovasi tambahan yang diharapkan bisa mengurai permasalahan dari tahun ke tahun terkait dengan antrean.

"Ada penambahan buffer zone dan juga ada penambahan pelabuhan baru yang tentunya diharapkan ini betul-betul bisa disosialisasikan, termasuk Command Center yang digunakan untuk betul-betul bisa mengendalikan real-time dan masyarakat juga bisa mengakses," kata Sigit, Jumat (13/3/2026). 

Mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan semua fasilitas dan stimulus yang diberikan oleh pemerintah diharapkan bisa membantu mengurai di pelabuhan saat arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Lebih lanjut, Sigit mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan pengamanan di atas kapal dan beberapa wilayah di Provinsi Lampung.

"Tadi juga ada saran terkait dengan wilayah Lampung apabila memang ada wilayah-wilayah tertentu yang mungkin perlu diantisipasi karena adanya kerawanan terkait dengan masalah kamtibmas, petugas juga kita siapkan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206539//mobil_listrik-bEnZ_large.jpg
Antisipasi Macet di Jalur Mudik 2026, Begini Cara Efisien Pakai Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/338/3206712//stasiun_pasar_senen-qfnv_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2026, Stasiun Pasar Senen Mulai Dipadati Penumpang Tujuan Jateng dan Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/320/3206700//mudik_naik_kereta-hBza_large.jpg
Pemudik Motor Berkurang 24 Ribu Orang, Beralih Naik Kereta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/15/3206698//changan_lumin-bci1_large.jpg
Tips Berkendara Mobil Listrik Kompak saat Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/15/3206693//suzuki_bengkel_siaga-dt9I_large.jpg
Suzuki Siagakan 71 Bengkel di Jawa hingga Sulawesi saat Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206672//kapolri_cek_kesiapan_mudik_di_merak-dCzq_large.jpg
Kapolri, Panglima, hingga Menko PMK Naik Heli Cek Kesiapan Mudik di Merak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement