Polri Bakal Terapkan Rekayasa Lalin di Jalur Tol hingga Arteri saat Arus Mudik 2026

JAKARTA – Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, bahwa pihaknya akan menerapkan rekayasa lalu lintas saat arus mudik 2026. Ia mengatakan, pengaturan lalu lintas tersebut akan diberlakukan di jalur tol maupun jalur arteri.

“Kemudian terkait dengan pengaturan, tentunya kami akan melaksanakan pengaturan atau rekayasa baik yang ada di jalur tol, utamanya, maupun di jalur arteri,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan usai Apel Pasukan Operasi Ketupat 2026 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).

Selain itu, rekayasa lalu lintas juga akan meliputi pemasangan traffic cone, penerapan contraflow, dan one way. Kemudian juga dilakukan pemanfaatan delaying system (sistem penundaan) serta buffer zone (zona penyangga) di wilayah penyeberangan.

“Kita akan berlakukan mulai dari penggunaan traffic cone, contraflow sampai dengan one way. Apakah itu one way nasional ataupun one way lokal. Kemudian di wilayah penyeberangan kita juga akan melakukan berbagai macam rekayasa mulai pemanfaatan delaying system, buffer zone,” ujarnya.

“Sampai dengan first come, first in, utamanya pada saat puncak arus mudik. Sehingga yang datang lebih dulu dapat segera diberangkatkan,” sambungnya.