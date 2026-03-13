Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Mudik Lebaran 2026, Stasiun Pasar Senen Mulai Dipadati Penumpang Tujuan Jateng dan Jatim

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |13:39 WIB
Pemudik Padati Stasiun Pasar Senen (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki satu pekan sebelum Lebaran 2026, Stasiun Pasar Senen mulai tampak dipadati para pemudik. Sejumlah penumpang memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang saat puncak arus mudik, sekaligus menikmati libur lebih panjang di kampung halaman. 

Pantauan Okezone di lokasi pada Jumat (13/3/2026) pagi hingga siang, tampak para pemudik dengan koper dan tas serta bawaannya silih berganti datang. Di depan pintu keberangkatan, terlihat antrean para pemudik yang tak sabar memasuki kereta. Tujuan keberangkatan pun beragam, mulai dari Kutuarjo, Solo hingga Blitar, Jawa Timur.

Ada yang menempuh perjalan mudik seorang diri, juga ada orang tua yang memboyong keluarganya pulang kampung. Seperti Waluyo, yang sudah jauh hari memesan tiket untuk keberangkatan menuju kampung halamannya di Kutuarjo, Jawa Tengah. Pria berusia 32 tahun ini sengaja mudik lebih awal karena sudah tidak ada tanggungan kerja.

"Saya kerja freelance dan semua kerjaan juga udah beres, jadinya mudik lebih cepet. Untungnya udah pesan tiket satu bulan lalu," kata Waluyo yang bilang bakal menghabiskan 14 hari di kampung halaman.

Senada seperti Syaiful, pemudik tujuan Kutuarjo ini juga memilih mudik lebih awal karena sudah mendapat cuti panjang dari tempat kerjanya. Seturut itu, anaknya pun sudah memasuki musim liburan. 

Saban mudik, Syaiful selalu menggunakan transportasi kereta api karena dianggap lebih ekonomis dan nyaman ketimbang menggunakan bus atau kendaraan pribadi yang berisiko terkena macet, terlebih saat arus puncak mudik di H-2 Idulfitri. Oleh karena itu, dia dan istrinya sudah memesan tiket sejak satu bulan sebelum keberangkatan.

"Mudik lebih awal karena anak sekolah udah libur, tiket lebih murah. Menghindari puncak arus mudik dan (naik kereta api) lebih efisien, menghindari kemacetan di jalur tol," ujar Syaiful.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206539//mobil_listrik-bEnZ_large.jpg
Antisipasi Macet di Jalur Mudik 2026, Begini Cara Efisien Pakai Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/320/3206700//mudik_naik_kereta-hBza_large.jpg
Pemudik Motor Berkurang 24 Ribu Orang, Beralih Naik Kereta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/15/3206698//changan_lumin-bci1_large.jpg
Tips Berkendara Mobil Listrik Kompak saat Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/15/3206693//suzuki_bengkel_siaga-dt9I_large.jpg
Suzuki Siagakan 71 Bengkel di Jawa hingga Sulawesi saat Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/33/3206690//pevita_pearce_dan_suami-DZft_large.jpg
Pevita Pearce Antusias Sambut Lebaran dengan Mudik ke Malaysia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206672//kapolri_cek_kesiapan_mudik_di_merak-dCzq_large.jpg
Kapolri, Panglima, hingga Menko PMK Naik Heli Cek Kesiapan Mudik di Merak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement