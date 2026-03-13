Kapolri, Panglima, hingga Menko PMK Naik Heli Cek Kesiapan Mudik di Merak

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo patroli udara untuk memastikan kesiapan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 2026. Kapolri meninjau wilayah Pelabuhan Merak, Banten, Jumat (13/3/2026).

Patroli udara dilakukan Kapolri bersama stakeholder terkait di antaranya Menko PMK Pratikno hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Dalam kesempatan itu, Sigit melihat kondisi terkini dari kesiapan Pelabuhan Merak dalam menghadapi arus mudik hingga balik Lebaran 2026.

Patroli udara ini untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan arus mudik hingga balik Lebaran untuk masyarakat.

Selain itu, Sigit dan stakeholder terkait lainnya bakal rapat koordinasi di Pelabuhan Merak. Hal ini untuk memastikan kelancaran operasi ketupat 2026.

Mereka juga nantinya meninjau kapal yang menyeberangkan masyarakat menuju kampung halamannya masing-masing.

Kemudian, pemberian sembako secara simbolis kepada petugas. Peninjauan pos pengamanan terpadu dan posko siaga bencana. Dilanjutkan dengan menyapa langsung pemudik.

(Erha Aprili Ramadhoni)

