Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri, Panglima, hingga Menko PMK Naik Heli Cek Kesiapan Mudik di Merak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |10:49 WIB
Kapolri, Panglima, hingga Menko PMK Naik Heli Cek Kesiapan Mudik di Merak
Kapolri, Panglima, hingga Menko PMK Naik Heli Cek Kesiapan Mudik di Merak (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo patroli udara untuk memastikan kesiapan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 2026. Kapolri meninjau wilayah Pelabuhan Merak, Banten, Jumat (13/3/2026). 

Patroli udara dilakukan Kapolri bersama stakeholder terkait di antaranya Menko PMK Pratikno hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. 

Dalam kesempatan itu, Sigit melihat kondisi terkini dari kesiapan Pelabuhan Merak dalam menghadapi arus mudik hingga balik Lebaran 2026. 

Patroli udara ini untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan arus mudik hingga balik Lebaran untuk masyarakat. 

Selain itu, Sigit dan stakeholder terkait lainnya bakal rapat koordinasi di Pelabuhan Merak. Hal ini untuk memastikan kelancaran operasi ketupat 2026. 

Mereka juga nantinya meninjau kapal yang menyeberangkan masyarakat menuju kampung halamannya masing-masing. 

Kemudian, pemberian sembako secara simbolis kepada petugas. Peninjauan pos pengamanan terpadu dan posko siaga bencana. Dilanjutkan dengan menyapa langsung pemudik.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206614//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-CuNz_large.jpg
Polri Bakal Terapkan Rekayasa Lalin di Jalur Tol hingga Arteri saat Arus Mudik 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206569//kapolri_jenderal_listyo_listyo_sigit_prabowo_memimpin_apel_gelar_pasukan_operasi_ketupat_2026-nxa1_large.jpeg
Kapolri Beberkan Langkah Strategis Pemerintah Hadapi Dampak Perang Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206616//polri-hZzm_large.jpg
Jelang Arus Mudik, Kakorlantas Ungkap Strategi Cegah Kemacetan di Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206612//polri-08mQ_large.jpg
Buka Puasa Bersama PB SEMMI, Kapolri Serukan Berjuang Bersama Bangun Bangsa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206598//mudik_lebaran_2026-dW12_large.jpg
Jumlah Penumpang Kapal Diprediksi Naik 9 Persen pada Mudik Lebaran 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/612/3206551//mudik-zkgU_large.jpg
5 Negara yang Memiliki Tradisi Pulang Kampung Selain Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement