HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Beberkan Langkah Strategis Pemerintah Hadapi Dampak Perang Timur Tengah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |01:05 WIB
Kapolri Beberkan Langkah Strategis Pemerintah Hadapi Dampak Perang Timur Tengah
Kapolri Jenderal Listyo Listyo Sigit Prabowo memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berbicara terkait situasi global usai konflik Timur Tengah memanas. Ia mengatakan eskalasi perang di wilayah tersebut merupakan imbas perang antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin Apel Operasi Ketupat 2026 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).

“Peserta apel dan para hadirin yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama, situasi global saat ini menunjukkan eskalasi yang semakin meningkat. Mulai dari konflik antara Israel dan Palestina, hingga Israel, Amerika Serikat, dan Iran,” kata Sigit dalam sambutannya.

Sigit menyampaikan, konflik tersebut berimbas pada korban jiwa dalam jumlah besar, termasuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta memicu rangkaian aksi balasan militer.

 

      
