Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MA Pecat Hakim PT Makassar, Terbukti Terima Suap Rp1 Miliar dan Main Judol

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |13:33 WIB
MA Pecat Hakim PT Makassar, Terbukti Terima Suap Rp1 Miliar dan Main Judol
Mahkamah Agung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH), memberhentikan dengan tidak hormat Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi (PT) Makassar berinisial YM.

Sanksi berat ini dijatuhkan karena yang bersangkutan terbukti menerima suap sebesar Rp1 miliar, untuk memenangkan perkara kasasi dan meminjam uang sebesar Rp90 juta kepada pelapor tanpa mengembalikannya.

Ketua Sidang MKH, Yanto, menyatakan perbuatan tersebut melanggar Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat.

“Oleh karena itu, dijatuhkan sanksi berat kepada terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat,” kata Yanto, Selasa (26/5/2026).

Ia menjelaskan, kasus ini bermula dari pertemuan antara pelapor dan terlapor pada Maret 2024. Saat itu, YM menjanjikan dan menyanggupi untuk memenangkan perkara di Mahkamah Agung.

Namun, setelah enam kali pengiriman uang dengan total Rp1 miliar serta satu kali peminjaman uang sebesar Rp90 juta ke rekening atas nama YM, pelapor mengetahui YM ternyata tidak pernah mengurus perkara tersebut.

Hal itu diketahui setelah nomor register dan nama majelis hakim yang dirilis pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) MA tidak sesuai dengan yang disampaikan YM kepada pelapor. Atas kejadian tersebut, pelapor kemudian melapor ke Pengadilan Tinggi Makassar, Polda Sulawesi Selatan, Badan Pengawasan (Bawas) MA, dan Komisi Yudisial (KY).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/16/3220629//ilustrasi-F2BP_large.jpg
Cara Mudah dan Aman Blokir Situs Judi di HP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219537//razman_nasution-HPT1_large.jpg
Kasasi Ditolak MA, Razman Nasution Tetap Divonis 1,5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219094//komdigi-D7aU_large.jpg
3,4 Juta Situs Judi Online Diblokir hingga Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218914//prabowo_subianto-D9Ra_large.jpg
Ultimatum Aparat, Prabowo: Jangan Jadi Beking Narkoba hingga Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218545//kh_cholil_nafis-ikvq_large.jpg
MUI Minta Komdigi Blokir dan Perketat Akses ke Platform Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218452//judol-Wijm_large.jpg
Duh! Hampir 200 Ribu Anak Indonesia Terpapar Judi Online
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement