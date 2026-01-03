3.183 Kecelakaan Terjadi Selama Libur Nataru, 403 Orang Tewas

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat 3.183 kecelakaan terjadi selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Dari ribuan kecelakaan itu, 403 orang tewas.

1. 3.183 Kecelakaan

Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan, jumlah tersebut dicatat selama pelaksanaan Operasi Lilin 2025 mulai 20 Desember hingga 2 Januari. Dia menyebutkan, jumlah kecelakaan dan korban jiwa yang terjadi pada libur Nataru kali ini turun dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2024 tercatat 3.430 kejadian, sedangkan tahun 2025 tercatat 3.183 kejadian, sehingga mengalami penurunan 247 kejadian atau ±7,20%," kata Agus kepada wartawan, Sabtu (3/1/2025).

"Korban meninggal dunia tahun 2024 tercatat 553 orang, turun menjadi 403 orang pada tahun 2025, sehingga mengalami penurunan 150 orang atau ±27,12%," sambung dia.

Selama musim mudik Nataru kali ini, pihaknya melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Mulai dari one way hingga contra flow.

"Secara umum, pelaksanaan rekayasa lalu lintas berjalan aman, tertib, dan terkendali, serta efektif dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas pada ruas-ruas strategis selama Operasi Lilin 2025," ucapnya.