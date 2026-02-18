Truk Diduga Rem Blong Tabrak 4 Kendaraan di Kota Batu, 1 Orang Tewas

KOTA BATU - Truk bermuatan pakan ternak menyebabkan kecelakaan beruntun di Kota Batu, Jawa Timur yang menewaskan satu pengemudi ojek online (ojol). Kecelakaan terjadi saat truk bernopol P 8640 UG yang mengalami rem blong, pada Rabu (18/2/2026) melintasi Jalan Pattimura dari Kota Batu turun ke Malang melalui jalanan menurun.

Insiden kecelakaan maut itu terekam kamera CCTV dari tepi jalan. Terlihat dari rekaman CCTV, truk meluncur tanpa kendali di jalanan menurun yang licin. Truk Fuso berwarna putih biru bermuatan pakan ternak itu sempat membunyikan klakson berkali-kali dari atas hingga ke bawah sebelum menabrak beberapa kendaraan yang melaju searah di depannya.

Truk terus melaju dan menghantam total empat kendaraan yang terdiri dari dua mobil dan dua unit sepeda motor di Jalan Pattimura. Truk baru berhenti setelah menabrak tiang penerangan jalan umum (PJU) di sisi kiri jalan.

Saksi mata bernama Doni Mahendra menyatakan insiden kecelakaan maut itu terjadi sekitar pukul 16.57 WIB. Saat itu, ia yang tengah berada di Jalan Pattimura mendengar suara klakson berkali-kali disusul suara benturan keras. Ia lalu keluar dari rumah dan melihat sebuah truk mengalami kecelakaan beruntun hingga menabrak tiang PJU di tepi jalan.

"Suaranya kencang, dor gitu, diawali bunyi klakson, lalu suaranya itu suara benturan kencang. Saya keluar rumah lihat sopirnya masih di dalam truk, nabrak empat kendaraan kalau terlihatnya," ujar Doni Mahendra, ditemui di lokasi kejadian.