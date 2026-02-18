Advertisement
Rumah yang Ditabrak Mobil di Jaksel Ternyata Milik Anak Jusuf Kalla

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |20:14 WIB
Rumah yang Ditabrak Mobil di Jaksel Ternyata Milik Anak Jusuf Kalla
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Mobil yang dikendarai seorang perempuan berinisial HP (35) menabrak pagar rumah di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah tersebut ternyata milik anak Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK).

“Bukan rumah Pak JK. Rumah putrinya,” kata Juru Bicara JK, Husain Abdullah, Rabu (18/2/2026).

Sementara Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Murodih membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia menyebutkan pagar rumah yang ditabrak merupakan rumah anak JK.

“Benar, kami mendapat informasi tentang adanya peristiwa penabrakan pagar rumah tersebut. Itu kejadiannya tadi subuh, kalau tidak salah pukul 03.45 WIB,” kata Murodih, Rabu.

“Rumah tersebut rumah anak Pak JK,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
