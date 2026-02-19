Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrak Pagar Rumah Anak JK, Pengemudi Ganti Rugi Rp25 Juta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |18:05 WIB
Tabrak Pagar Rumah Anak JK, Pengemudi Ganti Rugi Rp25 Juta
Pagar rumah anak JK yang ditabrak mobil (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kasus penabrakan pagar rumah anak mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berakhir damai.

Pengemudi mobil berinisial HP (35) telah melakukan mediasi dengan pihak korban, dan sepakat memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Murodih, mengatakan mediasi telah dilakukan sehari setelah kejadian.

"Jadi memang kemarin pihak korban dan penabrak sudah ada mediasi. Diwakili untuk korbannya," kata Murodih kepada wartawan, Kamis (19/2/2026).

Dalam mediasi tersebut, disepakati bahwa pihak penabrak akan memperbaiki kerusakan pagar yang roboh dengan estimasi biaya sekitar Rp25 juta.

"Hasilnya sementara pihak penabrak ingin memperbaiki kerusakan yang ada di sana. Untuk uang sementara perbaikan kurang lebih Rp25 juta," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/340/3202352//kecelakaan-OSG6_large.jpg
Truk Diduga Rem Blong Tabrak 4 Kendaraan di Kota Batu, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/338/3202322//kecelakaan-xNf7_large.jpg
Rumah yang Ditabrak Mobil di Jaksel Ternyata Milik Anak Jusuf Kalla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201836//kecelakaan-IR7i_large.jpg
Truk Kontainer Muatan 32 Ton Minyak Sayur Timpa Sedan di Karawang, 3 Orang Sekeluarga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/340/3201719//kapal-1fnQ_large.jpg
Kapal Cahaya Intan Celebes Tenggelam, Ini Kronologi Menegangkan Penumpang Terombang-ambing 3 Jam di Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/338/3201680//viral-vaQ3_large.jpg
Tragis! Pengendara Motor Terjun Bebas di Kali Ciliwung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201410//viral-IlDc_large.jpg
Pemotor Tabrak TransJakarta hingga Masuk ke Dalam Kolong Bus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement