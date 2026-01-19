Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hampir 30 Ribu Kendaraan Masuk Jakarta Usai Libur Isra Miraj

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |23:36 WIB
Hampir 30 Ribu Kendaraan Masuk Jakarta Usai Libur Isra Miraj
30 Ribu Kendaraan Masuk Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Arus balik libur panjang Isra Miraj mulai terlihat. Sebanyak 29.576 kendaraan tercatat kembali menuju Jakarta dari Wilayah Timur Trans Jawa setelah masyarakat memanfaatkan momentum long weekend.

Data tersebut tercermin dari volume kendaraan yang melintas menuju Jakarta, melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama, yang mengalami peningkatan 4,86 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 28.205 kendaraan.

Kenaikan ini menunjukkan mulai terjadinya pergerakan arus balik ke ibu kota usai libur panjang.

Sebaliknya, pergerakan kendaraan menuju Wilayah Timur Trans Jawa justru mengalami penurunan. Sebanyak 26.711 kendaraan tercatat bergerak ke arah timur melalui GT Cikampek Utama, atau turun 19,55 persen dibandingkan kondisi normal sebanyak 33.204 kendaraan.

“Di arah sebaliknya, volume kendaraan menuju Wilayah Timur Trans Jawa mulai menurun,” ujar VP Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), Ria Marlinda Paallo, Senin (19/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
