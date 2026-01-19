Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Balik Libur Isra Miraj, Volume Kendaraan Menuju Jabodetabek Masih Tinggi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |21:12 WIB
Arus Balik Libur Isra Miraj, Volume Kendaraan Menuju Jabodetabek Masih Tinggi
Volume Kendaraan Menuju Jabodetabek Masih Tinggi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT), masih mencatat peningkatan volume lalu lintas arus balik menuju wilayah Jabodetabek usai libur panjang (long weekend), peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW.

Senior General Manager Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati, mengatakan bahwa hingga akhir masa libur panjang, volume kendaraan yang kembali ke Jabodetabek masih mengalami kenaikan. Sementara itu, volume lalu lintas di wilayah Jawa Barat justru tercatat menurun.

"Masih terjadi peningkatan volume kendaraan yang kembali ke wilayah Jabodetabek. Namun, untuk wilayah Jawa Barat, volume lalu lintas mengalami penurunan selama periode libur panjang Isra Miraj,” ujar Widiyatmiko, Senin (19/1/2026).

Ia menjelaskan, peningkatan volume lalu lintas tersebut berdasarkan pantauan arus kendaraan yang masuk Jabodetabek melalui tiga gerbang tol utama, yakni Gerbang Tol (GT) Halim, GT Cikunir 6, dan GT Cikupa.

 

Halaman:
1 2
      
