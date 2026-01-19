Ratusan Ribu Kendaraan Balik ke Jabotabek Usai Libur Isra Mikraj, Diprediksi Akan Melonjak

Ratusan Ribu Kendaraan Balik ke Jabotabek Usai Libur Isra Mikraj, Diprediksi Akan Melonjak

JAKARTA - Sebanyak 157.436 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada periode H+1 libur Isra Mikraj 2026 atau pada periode 17 dan 18 Januari 2026. Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama.

‘’Yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung),’’ujar Direktur Utama PT Jasa Marga Rivan A. Purwantono.

‘’Total volume lalin ini naik 8,00 persen jika dibandingkan lalin normal, 145.778 kendaraan,’’lanjut Rivan.

Rivan menyatakan, bahwa arus lalu lintas kembali ke wilayah Jabotabek pada periode Libur Isra Mikraj 2026 masih mengalami peningkatan pada hari ini, dengan proyeksi 197 ribu kendaraan akan melewati empat GT Utama.

“Angka tersebut diperkirakan meningkat sekitar 10,00% dibandingkan dengan lalin normal sebanyak 179 ribu kendaraan, seiring dengan masih tingginya mobilitas masyarakat pada akhir masa libur Isra Mikraj 2026,” kata Rivan.

Sementara untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari ketiga arah pada periode H+1 libur Isra Mikraj 2026 atau pada periode Sabtu, 17 Januari 2026 pukul 06.00 WIB sampai Minggu, 18 Januari 2026 pukul 06.00 WIB, mayoritas sebanyak 67.437 kendaraan atau 42,8 persen dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 45.110 kendaraan sekira 28,7 persen dari arah Selatan atau Puncak dan 44.889 kendaraan 28,5 persen dari arah Barat (Merak).