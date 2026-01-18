Libur Panjang Isra Miraj, Arus Balik ke Jabodetabek Mulai Meningkat

JAKARTA – Volume kendaraan arus balik long weekend Isra Miraj menuju wilayah Jabodetabek, dan Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut berdasarkan pantauan Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT).

Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati, menjelaskan terjadi peningkatan volume kendaraan yang kembali ke wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat selama periode libur panjang peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW.

“Volume lalu lintas (lalin) tersebut merupakan hasil pantauan arus lalin dari dua Gerbang Tol (GT) yang masuk wilayah Jabodetabek dan dua Gerbang Tol (GT) yang masuk wilayah Jawa Barat,” katanya, Minggu (18/1/2026).

Volume lalu lintas yang kembali menuju Jabodetabek dari beberapa arah perjalanan terdistribusi melalui Gerbang Tol (GT) Cikunir 6 dan GT Ciawi 2. Total tercatat sebanyak 54.850 kendaraan, atau meningkat 11,37 persen dibandingkan volume lalu lintas transaksi normal sebanyak 49.250 kendaraan, dengan rincian sebagai berikut:

1. GT Cikunir 6

Peningkatan volume lalu lintas transaksi di GT Cikunir 6 arah Jakarta tercatat sebesar 4,16 persen, yakni sebanyak 9.740 kendaraan, dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 9.351 kendaraan.