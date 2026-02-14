Jalan Sudirman-MH Thamrin Macet saat Long Weekend

JAKARTA - Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat, terpantau padat merayap di saat libur panjang Tahun Baru Imlek 2026/2577 Kongzili, Sabtu (14/2/2026) malam.

Pantauan Okezone di lapangan, kepadatan arus lalu lintas telah terjadi di persimpangan MH Thamrin menuju Jalan Jenderal Sudirman sekitar pukul 18.30 WIB. Nampak, kendaraan roda empat dan dua tak bisa memacu kendaraan maksimal.

Para pengendara harus melaju dengan kecepatan rendah hingga Bundaran Hotel Indonesia. Terlihat, arus lalu lintas mulai agak renggang di sana.

Sementara di Hotel Indonesia juga nampak dipadati masyarakat yang hendak ke Festival Imlek 2026.

Sekadar informasi, libur panjang akhir pekan terjadi di pertengahan Februari 2026. Hal ini lantaran adanya perayaan Imlek.

Menurut SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, ada dua hari libur Imlek, yakni cuti bersama tanggal 16 Februari dan libur nasional tanggal 17 Februari 2026. Berikut rinciannya.