Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Ramadhan, Operasi Keselamatan Jaya 2026 Digelar Selama 14 Hari

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |09:09 WIB
Jelang Ramadhan, Operasi Keselamatan Jaya 2026 Digelar Selama 14 Hari
Apel Operasi Keselamatan Jaya 2026 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Dekananto Eko Purwono memimpin apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Jaya 2026 yang digelar pada Senin (2/2/2026). Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai 2 hingga 15 Februari 2026.

Dalam amanatnya, Dekananto menyampaikan bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk kesiapan Polri bersama para pemangku kepentingan terkait, baik dari sisi personel, sarana prasarana, hingga pola tindak di lapangan.

"Apel gelar pasukan ini menjadi wujud kesiapan Polri dan seluruh stakeholder dalam melaksanakan Operasi Keselamatan Jaya 2026, sekaligus menandai dimulainya operasi kewilayahan di bidang lalu lintas," ujar Dekananto.

Ia menjelaskan, menjelang Bulan Suci Ramadhan, mobilitas masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya cenderung meningkat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas, meningkatnya angka kecelakaan, serta pelanggaran lalu lintas.

"DKI Jakarta dan sekitarnya sebagai pusat aktivitas nasional merupakan etalase bangsa. Karena itu, lalu lintas yang tertib dan aman mencerminkan tingkat kedisiplinan serta budaya masyarakat," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198843//kapal_numpuk_di_pelabuhan_muara_angke-rliT_large.jpg
Ribuan Kapal Numpuk di Pelabuhan Muara Angke, Polairud Polda Metro Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198631//kematian_lula_lahfah-DeXS_large.jpg
Tak Ada Unsur Pidana, Polisi Ungkap Temuan Gas N2O di Lokasi Kematian Lula Lahfah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198608//penangkapan_narkoba-AV8K_large.jpg
Polisi Bongkar Peredaran 5,3 Kg Sabu di Tangsel, Dua Pria Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198442//lalu_lintas-GKDQ_large.jpg
Cuaca Mendung, Lalu Lintas Jalan Jenderal Sudirman Jakpus Ramai Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198347//narkoba-lUeL_large.jpg
Ciduk Dua Pengedar Narkoba, Polda Metro Sita Sabu dan Happy Five Rp41 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198260//rekayasa_lalu_lintas-atG5_large.jpg
Lalu Lintas di Tangerang Dialihkan, Ada Syuting Film Ma Dong-seok dan Lisa Blackpink
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement