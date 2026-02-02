Jelang Ramadhan, Operasi Keselamatan Jaya 2026 Digelar Selama 14 Hari

JAKARTA – Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Dekananto Eko Purwono memimpin apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Jaya 2026 yang digelar pada Senin (2/2/2026). Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai 2 hingga 15 Februari 2026.

Dalam amanatnya, Dekananto menyampaikan bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk kesiapan Polri bersama para pemangku kepentingan terkait, baik dari sisi personel, sarana prasarana, hingga pola tindak di lapangan.

"Apel gelar pasukan ini menjadi wujud kesiapan Polri dan seluruh stakeholder dalam melaksanakan Operasi Keselamatan Jaya 2026, sekaligus menandai dimulainya operasi kewilayahan di bidang lalu lintas," ujar Dekananto.

Ia menjelaskan, menjelang Bulan Suci Ramadhan, mobilitas masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya cenderung meningkat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas, meningkatnya angka kecelakaan, serta pelanggaran lalu lintas.

"DKI Jakarta dan sekitarnya sebagai pusat aktivitas nasional merupakan etalase bangsa. Karena itu, lalu lintas yang tertib dan aman mencerminkan tingkat kedisiplinan serta budaya masyarakat," katanya.