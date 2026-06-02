Bongkar Dugaan Intimidasi Hercules, Anak Ahmad Bahar Bawa Bukti Ini

JAKARTA - Ilma Sani Fitriana, putri penulis Ahmad Bahar, menjalani pemeriksaan terkait laporan dugaan intimidasi yang dilakukan Ketua GRIB Jaya, Hercules, beserta anggotanya. Dalam pemeriksaan tersebut, pihak pelapor membawa sejumlah bukti untuk diserahkan kepada penyidik.

Ketua Bidang Riset dan Advokasi Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Gufroni, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai barang bukti guna memperkuat laporan yang telah diajukan Ilma di Unit Kamneg Polda Metro Jaya.

"Kami sudah menyiapkan bukti-bukti baik berupa video-video, foto-foto, kemudian tangkapan layar, dan juga saksi-saksi ya, untuk menguatkan laporan Saudari Ilma di unit Kamneg," kata Gufroni di Polda Metro Jaya, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, bukti yang dibawa juga memuat informasi mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

"Jadi kami sudah siapkan dalam satu flashdisk, dan nanti kami akan serahkan kepada penyidik untuk mengungkap siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kasus dugaan penyanderaan ini," ujarnya.