Heboh! Warga Bekasi Timur Temukan Benda Diduga Granat Nanas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |08:02 WIB
Tim Gegana Polda Metro Jaya (foto: Okezone)
BEKASI - Viral di media sosial temuan benda yang diduga granat nanas oleh warga di Bekasi Timur pada Sabtu 30 Mei 2026 sore. Tim Jihandak Gegana Polda Metro Jaya langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan.

Informasi tersebut salah satunya diunggah akun Instagram @infobekasi pada Sabtu (30/5) malam. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.30 WIB.

Berdasarkan video yang beredar, sejumlah personel Tim Jihandak Gegana Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap benda yang diduga granat nanas tersebut. Setelah diperiksa, benda itu dibawa ke Markas Gegana Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan operasional untuk dianalisis lebih lanjut.

Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota, AKP Suparyono, mengatakan temuan benda mencurigakan tersebut langsung mendapat respons cepat dari kepolisian. Tim Jihandak Polda Metro Jaya segera dikerahkan ke lokasi guna melakukan penanganan sesuai prosedur.

"Tadi proses di lapangan baru selesai sekitar pukul 19.00 WIB. Temuannya sekitar pukul 15.30 WIB, kemudian langsung direspons cepat. Kapolsek menghubungi Tim Jihandak Polda Metro Jaya untuk ditangani sesuai SOP," ujar Suparyono saat dikonfirmasi, Minggu (31/5/2026).

(Awaludin)

