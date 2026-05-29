Polisi Pastikan Jalan Ambles di Lenteng Agung Sudah Bisa Dilintasi

JAKARTA - Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan mengalami kemacetan hingga sepanjang 5 kilometer pada Jumat (29/5/2026) sore akibat jalan ambles. Polisi memastikan jalan tersebut kini sudah bisa dilintasi secara normal setelah dilakukan pengurukan sementara dan pemasangan plat besi.

"Sementara lalu lintas sudah dibuka mengingat jalan sudah dipadatkan, dan dipasangi plat besi sehingga arus dari Jakarta mengarah ke Depok kembali dibuka," ujar Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Mujiyanto kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Jumat sore, dampak jalan ambles di Jalan Raya Lenteng Agung menyebabkan kemacetan sepanjang sekitar 5 kilometer hingga kawasan Tanjung Barat. Polisi berharap kondisi jalan tidak kembali jebol sebelum perbaikan permanen dilakukan.

"Mudah-mudahan tidak ada jebol lagi. Kita tunggu dari SDA untuk dinormalkan kembali sehingga jalurnya kembali normal," tuturnya.