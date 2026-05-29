Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Tanah Terperosok ke Sinkhole di Jalan Raya Lenteng Agung, Lalin Macet Parah!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |14:19 WIB
Truk Tanah Terperosok ke Sinkhole di Jalan Raya Lenteng Agung, Lalin Macet Parah!
Truk Tanah Terperosok ke Sinkhole di Jalan Raya Lenteng Agung/Okezone
A
A
A

JAKARTA -  Sebuah truk milik SDA Jakarta yang berisi tanah dan batuan kerikil ikut terperosok dan terjebak dalam amblesnya jalanan di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, peristiwa itu terjadi saat truk berwarna biru itu tengah parkir di sisi kanan Jalan Raya Lenteng Agung untuk menurunkan muatan tanah hingga batuan kerikil. Tanah dan batuan kerikil itu bakal dipakai untuk menutupi jalanan yang ambles tersebut.

Mendadak saja, terdengar bunyi gubrak yang keras hingga akhirnya ban mobil truk bagian belakang itu masuk ke dalam tanah. Alhasil, mobil truk itu tampak miring dan terangkat pada bagian depannya.

Sedangkan pada bagian bemper kirimya mengalami kerusakan karena terperosok dan terjebak. Alat berat yang ada di lokasi langsung melakukan penurunan terhadap tanah dan kerikil yang menjadi muatannya itu.

Namun kini, truk tersebut masih terjebak di tanah yang ambles tersebut. Petugas kepolisian dan Dishub Jakarta langsung menutup jalan untuk mengantisipasi hal tak diinginkan sehingga arus lalinnya mengarah Depok terjadi stuk.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/338/3221387//jalan_raya_lenteng_agung_ambles-8CxR_large.jpg
Jalan Raya Lenteng Agung Ambles Selebar Tiga Meter, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/338/3221382//jalan_lenteng_agung_amblas-1qiG_large.JPG
Jalan Lenteng Agung Amblas, Polisi Belum Lakukan Pengalihan Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/338/3221374//viral-5Rc1_large.jpg
Jalan Raya Lenteng Agung Jaksel Ambles, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216006//perbaikan_jalan_tol_jagorawi-0BCe_large.jpg
Bikin Pecah Ban, Jalan Rusak di Tol Jagorawi Rampung Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/340/3214410//tni-tMFz_large.jpg
Prajurit TNI Tembus Daerah Terisolir, Bangun Jalan Desa hingga Buat Jembatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213688//mayat-4mZo_large.jpg
Pria Misterius Tewas Mengenaskan di Lenteng Agung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement