Truk Tanah Terperosok ke Sinkhole di Jalan Raya Lenteng Agung, Lalin Macet Parah!

JAKARTA - Sebuah truk milik SDA Jakarta yang berisi tanah dan batuan kerikil ikut terperosok dan terjebak dalam amblesnya jalanan di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, peristiwa itu terjadi saat truk berwarna biru itu tengah parkir di sisi kanan Jalan Raya Lenteng Agung untuk menurunkan muatan tanah hingga batuan kerikil. Tanah dan batuan kerikil itu bakal dipakai untuk menutupi jalanan yang ambles tersebut.

Mendadak saja, terdengar bunyi gubrak yang keras hingga akhirnya ban mobil truk bagian belakang itu masuk ke dalam tanah. Alhasil, mobil truk itu tampak miring dan terangkat pada bagian depannya.

Sedangkan pada bagian bemper kirimya mengalami kerusakan karena terperosok dan terjebak. Alat berat yang ada di lokasi langsung melakukan penurunan terhadap tanah dan kerikil yang menjadi muatannya itu.

Namun kini, truk tersebut masih terjebak di tanah yang ambles tersebut. Petugas kepolisian dan Dishub Jakarta langsung menutup jalan untuk mengantisipasi hal tak diinginkan sehingga arus lalinnya mengarah Depok terjadi stuk.

(Fahmi Firdaus )

