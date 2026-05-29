Jalan Raya Lenteng Agung Ambles Selebar Tiga Meter, Ternyata Ini Penyebabnya

JAKARTA - Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan mengalami ambles pada Jumat (29/5/2026) dini hari, meninggalkan lubang menganga yang membahayakan pengemudi kendaraan. Kerusakan ini diduga dipicu oleh saluran penghubung yang tidak lagi mampu menahan beban akibat material yang tergerus aliran air.

Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) SDA Kecamatan Jagakarsa, Sartono, mengatakan pihaknya langsung melakukan penanganan setelah menerima laporan kejadian tersebut.

"Kejadian terjadi semalam dan kami langsung melakukan penanganan serta berkoordinasi dengan berbagai unsur terkait," kata Sartono, Jumat (29/5/2026).

Menurut Sartono, saluran penghubung yang ambles memiliki lebar sekitar tiga meter dengan kedalaman yang sama. Adapun panjang area saluran yang terdampak mencapai 16 meter.

"Area yang terdampak cukup panjang, kami memasang pelat besi untuk menahan beban kendaraan yang melintas agar tidak terjadi longsoran susulan di dalam saluran," lanjut dia.