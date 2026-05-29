Jalan Lenteng Agung Amblas, Polisi Belum Lakukan Pengalihan Arus

JAKARTA - Polisi tidak menutup ataupun melakukan pengalihan arus di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang mengalami amblas. Kendaraan masih dapat melintas meski hanya menggunakan satu lajur.

"Sementara belum ada pengalihan atau rekayasa lalu lintas, karena masih bisa melintas satu jalur arah Depok," kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Mujiyanto, Jumat (29/5/2026).

Meski demikian, pihak kepolisian mengaku masih berkoordinasi dengan Suku Dinas Perhubungan terkait penanganan lalu lintas di lokasi jalan amblas tersebut.

"Masih dikoordinasikan dengan Sudin Perhubungan," ujarnya.

Sementara itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) mulai melakukan penanganan di lokasi dengan mengerahkan satu unit ekskavator. Petugas tampak menggerus sisa aspal yang masih menggantung di sekitar lubang amblas. Setelah itu, petugas menurunkan pelat baja untuk menutup lubang besar di badan jalan.

Lubang amblas tersebut dilaporkan memiliki lebar sekitar lima meter dengan kedalaman mencapai tiga meter. Lokasinya berada di jalur arah Depok.