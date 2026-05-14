Awas Macet! Pembangunan Flyover Latumenten Jakbar Dimulai, Simak Rekayasa Lalu Lintasnya

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pembangunan Flyover Latumenten, Jakarta Barat (Jakbar) rampung tahun ini. Untuk mendukung kelancaran pembangunan flyover tersebut, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas.

“Sehubungan dengan pekerjaan erection girder pembangunan Flyover (FO) Latumeten Kota Administrasi Jakarta Barat, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas,” kata Plh Kadis Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Harmawan, Rabu (13/5/2026).

Ia menyampaikan lokasi pekerjaan flyover ini berada di Jalan Prof. Dr. Latumeten dan Jalan Makaliwe Raya, Grogol, Jakarta Barat. Ujang menyebut proses pekerjaannya akan dilakukan secara bertahap.

Proses pekerjaan pengiriman dan penurunan girder PC-U akan dilakukan di sisi barat Jalan Prof. Dr. Latumeten pada 7–11 Mei pukul 22.00–04.00 WIB. Sementara pada sisi timur di Jalan Dr. Makaliwe Raya akan dimulai 14–18 Mei 2026 pukul 22.00–04.00 WIB.

Sedangkan pekerjaan erection girder PC-U akan dimulai pada 18–26 Mei 2026 pukul 22.00–04.00 WIB di sisi barat Jalan Prof. Dr. Latumeten.

Pengerjaan di sisi timur Jalan Dr. Makaliwe Raya akan berlangsung pada 29 Mei hingga 5 Juni 2026 pukul 22.00–04.00 WIB.