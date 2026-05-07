Demo Buruh di Kemnaker, Pengendara Diimbau Lewat Jalur Alternatif Hindari Macet Parah

JAKARTA - Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026). Pengendara diimbau untuk menggunakan jalur alternatif.

Dilihat dari akun Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, unjuk rasa akan digelar mulai pukul 09.00 WIB. TMC Polda Metro Jaya memperkirakan akan terjadinya kemacetan imbas demo buruh.

"Sehubungan dengan adanya kegiatan penyampaian pendapat pada Kamis, 7 Mei 2026 mulai pukul 09.00 WIB di kawasan Kementerian RI, Jakarta Selatan, arus lalu lintas di sekitar lokasi diperkirakan mengalami peningkatan kepadatan dan perlambatan perjalanan," tulis TMC Polda Metro Jaya.

Polisi mengimbau pengendara untuk menyesuaikan waktu perjalanan dan mencari jalur alternatif agar menghindari kemacetan.

"Masyarakat diimbau untuk menyesuaikan waktu perjalanan, menggunakan jalur alternatif bila diperlukan, serta tetap mematuhi arahan petugas di lapangan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran bersama," demikian keterangan TMC Polda Metro.

(Fahmi Firdaus )

