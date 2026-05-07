Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Buruh di Kemnaker, Pengendara Diimbau Lewat Jalur Alternatif Hindari Macet Parah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |10:32 WIB
Demo Buruh di Kemnaker, Pengendara Diimbau Lewat Jalur Alternatif Hindari Macet Parah
Demo Buruh/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026). Pengendara diimbau untuk menggunakan jalur alternatif.

Dilihat dari akun Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, unjuk rasa akan digelar mulai pukul 09.00 WIB. TMC Polda Metro Jaya memperkirakan akan terjadinya kemacetan imbas demo buruh.

"Sehubungan dengan adanya kegiatan penyampaian pendapat pada Kamis, 7 Mei 2026 mulai pukul 09.00 WIB di kawasan Kementerian RI, Jakarta Selatan, arus lalu lintas di sekitar lokasi diperkirakan mengalami peningkatan kepadatan dan perlambatan perjalanan," tulis  TMC Polda Metro Jaya.

Polisi mengimbau pengendara untuk menyesuaikan waktu perjalanan dan mencari jalur alternatif agar menghindari kemacetan.

"Masyarakat diimbau untuk menyesuaikan waktu perjalanan, menggunakan jalur alternatif bila diperlukan, serta tetap mematuhi arahan petugas di lapangan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran bersama," demikian keterangan TMC Polda Metro.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216360//kspsi-lxZW_large.jpg
KSPSI Tegaskan Perusuh May Day di Bandung Bukan Kelompok Buruh, Tindak Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/320/3216174//presiden_prabowo-ETnj_large.jpg
5 Fakta Prabowo Beri 4 Kado untuk Buruh di May Day 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/337/3216117//pdip_menggelar_acara_peringatan_hari_buruh_internasional-ghCq_large.jpg
UU Ketenagakerjaan Belum Disahkan, PDIP Sebut Buruh Seperti Hidup di Era VOC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/337/3215957//prabowo_subianto-i1oN_large.jpg
Momen Prabowo Catat Aspirasi Buruh di May Day 2026, dari RUU hingga Tarif Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/338/3215866//viral-Uw4L_large.jpg
Viral! Buruh Ini Pilih Demo Sendirian di Gedung DPR, Ogah Ikut May Day di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/337/3215933//wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-ZELP_large.jpg
DPR Buka Ruang untuk Buruh dalam Penyusunan UU Ketenagakerjaan Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement