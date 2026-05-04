KSPSI Tegaskan Perusuh May Day di Bandung Bukan Kelompok Buruh, Tindak Tegas!

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menegaskan kerusuhan di Bandung, Jawa Barat, saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 pada 1 Mei lalu bukan dari elemen buruh yang sedang menyampaikan aspirasi.

"Saya tegaskan sekali lagi, kerusuhan yang di Bandung tidak dilakukan oleh kelompok buruh. Tidak ada aksi buruh pada saat itu, dan itu dilakukan oleh kelompok yang dinamakan dengan anarko," kata Andi Gani saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Ia menyampaikan hampir seluruh elemen buruh di Jawa Barat justru bergerak ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan May Day Fiesta bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Monas bersama konfederasi buruh lainnya.

Karena itu, Andi Gani meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku kerusuhan yang merusak sejumlah fasilitas umum di Bandung, Jawa Barat.

"Karena itu, kami minta kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat, untuk dapat menindak dengan tegas dan terukur sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya.

(Arief Setyadi )

