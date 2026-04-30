May Day, 10 Ribu Buruh Bakal Demo di Gedung DPR

JAKARTA - Sebanyak 10.000 buruh bakal unjuk rasa di Gedung DPR RI untuk memperingati Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026).

1. 10 Ribu Buruh Demo

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buurh Indonesia (KASBI), Sunarno, mengatakan 10.000 massa yang akan datang merupakan bagian dari pihaknya dan Aliansi GEBRAK.

"Kami dari Konfederasi KASBI bersama Aliansi GEBRAK akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Jakarta dengan estimasi massa sekitar 10.000 orang," ujar Sunarno dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Ia mengatakan, aksi ini merupakan aksi mandiri dan independen yang berbeda dengan perayaan May Day Fiesta yang diselenggarakan di Monas, Jakarta Pusat. Aksi akan mengangkat tema 'Lawan Kapitalisme, Imperialisme, Militerisme: Wujudkan Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak'.

"Ini aksi yang mandiri, independen, dan berbeda dengan perayaan May Day Fiesta yang diselenggarakan di Monas yang syarat dengan narasi mainstream dan koptasi kekuasaan," ucapnya.

Ia menambahkan, KASBI dan Aliansi GEBRAK tidak akan bergabung ke acara May Day Fiesta di Monas yang rencananya dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sebab kondisi perburuhan dinilai masih sangat memprihatinkan.

Sunarno mengungkapkan, buruh masih tidak mendapatkan jaminan kepastian kerja/status hubungan kerja. Sebaliknya buruh justru masuk dalam skema labour market fleksibility, yaitu sistem kerja yang memberikan kelonggaran atas pemenuhan hak-hak normatif kaum buruh, atau sistem kerja yang mengarah pada informalisasi tenaga kerja.

"Artinya kaum buruh semakin sulit untuk mendapatkan status sebagai pekerja tetap. Hal ini diperkuat regulasi UU Cipta kerja dan PP 35/2021, sehingga pelanggaran hak-hak normatif buruh makin masif terjadi di berbagai sektor, jenis, dan perusahaan," tuturnya.