Urai Kepadatan, Contraflow Diberlakukan di KM 55-65 Tol Jakarta-Cikampek

JAKARTA - PT Jasamarga memberlakukan contraflow dari KM 55 hingga KM 65 pada ruas Tol Jakarta-Cikampek pagi ini. Contraflow diberlakukan sebagai upaya mengurai kepadatan.

“PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mendukung diskresi Kepolisian dengan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa contraflow dari KM 55 s.d KM 65 arah Cikampek pada Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek pukul 08.11 WIB,” kata Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, Kamis (14/5/2026).

“Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurai kepadatan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas yang menuju wilayah Cikampek,” sambungnya.

Ria Marlinda menuturkan, pemberlakuan contraflow merupakan langkah untuk menjaga kelancaran arus kendaraan di tengah peningkatan volume lalu lintas pada periode libur panjang Kenaikan Yesus Kristus 2026.

“JTT bersama Kepolisian terus memantau kondisi lalu lintas secara real-time dan mengambil langkah antisipatif guna memastikan arus kendaraan tetap bergerak dengan lancar, aman, dan terkendali,” ujar Ria.

Pihaknya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, serta memastikan kecukupan saldo uang elektronik sebelum memasuki jalan tol.

“Pengguna jalan juga diharapkan untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan,” katanya.

(Arief Setyadi )

