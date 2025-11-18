Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalu Lintas di Jalan Gatot Subroto hingga Slipi Macet Horor Usai Diguyur Hujan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |18:39 WIB
JAKARTA - Hujan deras melanda Jakarta mengakibatkan lalu lintas di sejumlah jalanan Jakarta mengalami kemacetan. Kemacetan semakin parah bersamaan dengan pekerja pulang kantor.

Pantauan Okezone, Selasa (18/11/2025), di Jalan Gatot Subroto Jakarta atau yang mengarah ke Slipi terlihat kemacetan parah terjadi. Sementara itu, lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Kuningan juga mengalami kepadatan.

Kepadatan itu pun juga terlihat di jalur Tol Dalam Kota. Sementara itu, di Jalan Sudirman yang mengarah ke Bundaran Senayan atau Blok M lalu lintas terlihat ramai lancar.

Sementara itu, dari Jalan Sudirman yang mengarah Bundaran Hotel Indonesia (HI) lalu lintas padat merayap.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang disampaikan pada pukul 18.00 WIB, BPBD DKI Jakarta mencatat ada 42 RT yang tergenang usai diguyur hujan.

(Fahmi Firdaus )

      
