INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir, Lalu Lintas di Kemang Utara Jaksel Macet Horor

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |17:52 WIB
Banjir, Lalu Lintas di Kemang Utara Jaksel Macet Horor
Ilustrasi macet (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta pada Sabtu (8/11/2025) siang membuat kawasan Kemang Utara, Jakarta Selatan terendam banjir. Genangan air setinggi 30–40 sentimeter menghambat arus lalu lintas.

Banjir di kawasan tersebut terjadi karena tingginya curah hujan dan meluapnya Kali Mampang, Jakarta Selatan. Genangan air menutup sebagian badan jalan.

Namun, sebagian pengendara motor nekat menerobos genangan tersebut, padahal debit air cukup tinggi dan kuat. Salah seorang warga, Mudjakir, tidak kaget wilayahnya tergenang banjir. Sebab, kata dia, kawasan tersebut memang sudah langganan banjir jika hujan deras mengguyur Jakarta.

Akibatnya, aktivitas warga sekitar pun terganggu karena jalan yang tergenang air. Kemacetan cukup panjang juga terjadi akibat banjir di wilayah tersebut.

Bahkan, akses jalan Kemang Utara menuju Duren Tiga ditutup karena tidak memungkinkan dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Sementara itu, beberapa wilayah di Jakarta juga diketahui tergenang banjir akibat hujan deras siang ini, salah satunya di pemukiman Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan.

(Arief Setyadi )

      
