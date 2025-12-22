Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Dokter Puskesmas Bantu Ibu Lahirkan Bayi Kembar di Langkat saat Banjir

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |22:00 WIB
Kisah Dokter Puskesmas Bantu Ibu Lahirkan Bayi Kembar di Langkat saat Banjir
Kisah Dokter Puskesmas Bantu Ibu Lahirkan Bayi Kembar di Langkat saat Banjir (Ist)
A
A
A

LANGKAT - Rajula (38) yang tengah hamil besar harus dievakuasi dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara, pada 29 November 2025 karena tempat tersebut tak mampu melayani persalinannya. Saat itu, situasi sedang tak menentu akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa hari sebelumnya.

1. RSUD Terdampak Bencana

RSUD Tanjung Pura jadi salah satu fasilitas kesehatan yang terdampak bencana. Mobil ambulans milik RSUD pun tak bisa digunakan. Akhirnya, pihak rumah sakit menghubungi Puskesmas Stabat Lama untuk segera membawa Rajula dengan ambulans ke rumah sakit lain.

"Pada saat bencana banjir kemarin, ada ibu hamil di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura. Kebetulan rumah sakit itu terdampak banjir sehingga mereka tidak bisa memberikan pelayanan. Ambulans mereka juga terhalang untuk beroperasi. Jadi dari sana menghubungi kami ke Puskesmas Stabat Lama untuk membantu mengevakuasi ibu hamil tersebut," kata dokter umum Puskesmas Stabat Lama, Afriza Amelia dalam wawancara dengan Kementerian Kesehatan, dikutip Senin (22/12/2025). 

Petugas Puskesmas Stabat Lama langsung merespons panggilan darurat itu dan datang ke RSUD Tanjung Pura. Afriza jadi salah satu dokter yang ditugaskan. Ia dan tim puskesmas membawa Rajula dengan ambulans menuju RS Putri Bidadari. 

"Kebetulan Rumah Sakit Putri Bidadari tidak terdampak. Jadi, mereka tetap bisa beroperasi seperti biasa," tutur Afriza. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191100/rsud_aceh_tamiang_kembali_beroperasi_usai_banjir-fcU2_large.jpg
Potret RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi Usai Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191087/mobil_tangki_distribusikan_air_bersih_ke_masyarakat_tapanuli_tengah-EoHZ_large.jpg
Sistem Perairan di Tapanuli Tengah Terdampak Banjir, 7 Mobil Tangki Distribusikan Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190823/banjir-VaOJ_large.jpg
Banjir Meluas, 806 Rumah di Serang Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190739/banjir_serang-1uwq_large.jpg
Banjir Rendam 3 Kecamatan di Serang, 2.125 Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190554/banjir-dwzX_large.jpg
Banjir Parah Terjang Banyuwangi dan Jember, Ribuan Rumah Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080/partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement