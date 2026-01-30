Sempat Surut, Banjir di Bidara Cina Jaktim Rendam Permukiman Setinggi 2 Meter

JAKARTA – Banjir kembali merendam permukiman warga di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (30/1/2026) pagi. Ketinggian air mencapai 2 meter memaksa ratusan warga mengungsi ke tempat lebih aman.

Banjir di permukiman ini sempat surut pada Kamis 29 Januari malam. Namun, air kiriman dari Bogor, Jawa Barat, menyebabkan debit Kali Ciliwung kembali meningkat dan meluap sejak Kamis malam hingga Jumat pagi.

Air kembali masuk ke dalam rumah, melumpuhkan aktivitas warga dan memaksa sebagian di antaranya meninggalkan tempat tinggal mereka. "Ini ketinggian paling dalam 2 meter, kemarin sempat surut tapi banjir lagi," kata warga setempat, Ekel, Jumat (30/1/2026).

Petugas gabungan dari TNI, Polri, pemadam kebakaran, serta Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi. Evakuasi dilakukan menggunakan perahu karet, terutama bagi warga yang masih terjebak di dalam rumah.

Sebagian besar warga telah mengungsi ke lokasi pengungsian yang disediakan di Kantor Kelurahan Bidara Cina. Warga berharap banjir segera surut agar dapat kembali ke rumah masing-masing.

Sementara itu, berdasarkan pantauan terakhir, tinggi muka air Kali Ciliwung masih berstatus Siaga 3 dengan ketinggian mencapai 818 sentimeter. Warga yang tinggal di bantaran sungai diimbau tetap waspada terhadap potensi banjir susulan.

(Arief Setyadi )