39 RT dan 3 Ruas Jalan di Jakarta Masih Terendam Banjir, Berikut Lokasinya

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 39 RT dan tiga ruas jalan tergenang setelah hujan deras yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Info terkini genangan 30 Januari 2026 sampai dengan pukul 07.00 WIB, BPBD mencatat saat ini terdapat 39 RT dan 3 ruas jalan tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohammad Yohan, Jumat (30/1/2026).

Yohan menerangkan pihaknya mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. Selain itu, pihaknya mengoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan serta memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama para lurah dan camat setempat, serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas.

“Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat. BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” jelasnya.

Berikut sebaran 39 RT yang masih tergenang:

Jakarta Barat terdapat 8 RT, terdiri dari:

• Kel. Kedaung Kali Angke: 4 RT

• Kel. Rawa Buaya: 1 RT

• Kel. Kembangan Selatan: 3 RT

Ketinggian: 20 s.d. 30 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Mookervaart

Jakarta Selatan terdapat 8 RT, terdiri dari:

• Kel. Pejaten Timur: 4 RT

• Kel. Rawajati: 2 RT

• Kel. Tanjung Barat: 2 RT

Ketinggian: 150 s.d. 350 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

Jakarta Timur terdapat 21 RT, terdiri dari:

• Kel. Rawa Terate: 1 RT

• Kel. Bidara Cina: 4 RT

• Kel. Kampung Melayu: 4 RT

• Kel. Cawang: 9 RT

• Kel. Cililitan: 2 RT

• Kel. Balekambang: 1 RT

Ketinggian: 50 s.d. 350 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

Jakarta Utara terdapat 2 RT, terdiri dari:

• Kel. Cilincing: 1 RT

• Kel. Marunda: 1 RT

Ketinggian: 20 s.d. 30 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Nagrak

Jalan tergenang terdapat 3 ruas jalan, data wilayah terdampak sebagai berikut:

1. Jl. Rawa Indah Dua, Kel. Pegangsaan Dua, Jakarta Utara. Ketinggian: 15 cm.

2. Jl. Pulo Raya IV, Kel. Petogogan, Jakarta Selatan. Ketinggian: 25 cm.

3. Gg. Langgar, Kel. Rawajati, Jakarta Selatan. Ketinggian: 180 cm.

