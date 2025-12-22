Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Akses Warga Gayo Lues Terputus Diterjang Banjir, Polisi dan Warga Bangun Jembatan Darurat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |09:31 WIB
Akses Warga Gayo Lues Terputus Diterjang Banjir, Polisi dan Warga Bangun Jembatan Darurat
Jembatan Warga Gayo Lues yang Terputus Diterjang Banjir (foto: dok ist)
JAKARTA - Jalur transportasi warga di Desa Penomon Jaya, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, terputus akibat banjir. Jembatan yang selama ini menjadi akses penghubung utama rusak parah setelah diterjang bencana alam.

Untuk memulihkan akses warga, personel kepolisian bersama masyarakat setempat bergotong royong membangun jembatan darurat. Berkat upaya tersebut, jalur penghubung sementara kini sudah dapat digunakan kembali oleh warga.

Pembangunan jembatan darurat tersebut rampung dalam waktu kurang dari sepekan. Personel Polri dan masyarakat bekerja bersama membangun jembatan sementara yang melintang di atas aliran sungai dengan alas papan kayu yang disusun rapat.

Jembatan alternatif itu menghubungkan sisi jembatan lama yang rusak dengan akses baru yang dibangun oleh warga dan personel kepolisian, sehingga mobilitas masyarakat kembali berjalan.

 

