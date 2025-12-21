Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bantu Warga Terdampak Bencana, Polda Sumbar Salurkan Ratusan Ribu Porsi Makanan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |21:44 WIB
Bantu Warga Terdampak Bencana, Polda Sumbar Salurkan Ratusan Ribu Porsi Makanan
Polda Sumbar salurkan ratusan ribu porsi makanan
JAKARTA - Polda Sumatera Barat (Sumbar) menyalurkan ratusan ribu porsi makanan ke masyarakat yang terdampak bencana alam. Hal itu untuk meringankan beban dari para warga. 

1. Salurkan Makanan

"Hari ini masak 5.000 porsi bakso dari total 100.000 porsi makanan bersama Bobon untuk dibagikan kepada Warga Kota Padang yang terdampak bencana," kata Kapolda Sumbar Irjen Gatot Tri Suryanta kepada wartawan, Minggu (21/12/2025). 

Ratusan ribu porsi makanan itu disalurkan di Dadok Tanggul Hitam, Air Panca, Balai Gadang, Lubuk Minturun, Koto Pulai, Lubuk Buaya dan Padang Sarai serta Ikua Koto.

Sebelumnya, warga Sumatera Barat mengalami kesulitan mengakses air bersih usai terjadinya bencana alam. Dalam hal ini, ratusan titik sumur bor bakal disiapkan guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat. 

2. Bangun Sumur Bor

Gatot menyebutkan, saat ini salah satu yang menjadi fokus untuk pemulihan pascabencana adalah menyediakan air bersih untuk masyarakat. 

"Kami memiliki komitmen yang kuat untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan akses air bersih pascabencana di Sumatera Barat," ujar Gatot.  

 

Telusuri berita news lainnya
