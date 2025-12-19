Banjir Meluas, 806 Rumah di Serang Terendam

SERANG – Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Provinsi Banten selama tiga hari berturut-turut memicu bencana banjir di Kota Serang, Banten, Kamis 18 Desember 2025. Sejumlah kawasan permukiman warga hingga ruas jalan utama dilaporkan terendam air.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, banjir melanda tiga kecamatan, yakni Kasemen, Cipocok Jaya, dan Walantaka. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 15 sentimeter hingga mencapai 80 sentimeter di titik terparah.

Kecamatan Cipocok Jaya menjadi wilayah terdampak paling signifikan. Di kawasan ini, sebanyak 548 rumah terendam banjir, memengaruhi 683 kepala keluarga atau sekitar 2.730 jiwa. Tinggi muka air di sejumlah lokasi bahkan mencapai 80 sentimeter, sehingga aktivitas warga terganggu.

Sementara itu, banjir juga merendam 108 rumah warga di Kecamatan Kasemen dengan ketinggian air berkisar antara 15 hingga 30 sentimeter. Adapun di Kecamatan Walantaka, tercatat sekitar 150 rumah terdampak genangan. Secara keseluruhan, BPBD mencatat sebanyak 806 rumah di Kota Serang terdampak bencana banjir.

Tidak hanya banjir, cuaca ekstrem juga memicu bencana hidrometeorologi lainnya. Angin kencang dilaporkan menyebabkan empat rumah warga mengalami kerusakan berat hingga roboh. Selain itu, dua pohon tumbang di sejumlah titik dan sempat mengganggu akses jalan.