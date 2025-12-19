Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Meluas, 806 Rumah di Serang Terendam

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |13:00 WIB
Banjir Meluas, 806 Rumah di Serang Terendam
Banjir di Serang, Banten (Foto: Fariz Abdullah/Okezone)
A
A
A

SERANG – Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Provinsi Banten selama tiga hari berturut-turut memicu bencana banjir di Kota Serang, Banten, Kamis 18 Desember 2025. Sejumlah kawasan permukiman warga hingga ruas jalan utama dilaporkan terendam air.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, banjir melanda tiga kecamatan, yakni Kasemen, Cipocok Jaya, dan Walantaka. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 15 sentimeter hingga mencapai 80 sentimeter di titik terparah.

Kecamatan Cipocok Jaya menjadi wilayah terdampak paling signifikan. Di kawasan ini, sebanyak 548 rumah terendam banjir, memengaruhi 683 kepala keluarga atau sekitar 2.730 jiwa. Tinggi muka air di sejumlah lokasi bahkan mencapai 80 sentimeter, sehingga aktivitas warga terganggu.

Sementara itu, banjir juga merendam 108 rumah warga di Kecamatan Kasemen dengan ketinggian air berkisar antara 15 hingga 30 sentimeter. Adapun di Kecamatan Walantaka, tercatat sekitar 150 rumah terdampak genangan. Secara keseluruhan, BPBD mencatat sebanyak 806 rumah di Kota Serang terdampak bencana banjir.

Tidak hanya banjir, cuaca ekstrem juga memicu bencana hidrometeorologi lainnya. Angin kencang dilaporkan menyebabkan empat rumah warga mengalami kerusakan berat hingga roboh. Selain itu, dua pohon tumbang di sejumlah titik dan sempat mengganggu akses jalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190739/banjir_serang-1uwq_large.jpg
Banjir Rendam 3 Kecamatan di Serang, 2.125 Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190554/banjir-dwzX_large.jpg
Banjir Parah Terjang Banyuwangi dan Jember, Ribuan Rumah Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080/partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189901/banjir-vbDN_large.jpg
Banjir Rendam 2 Wilayah di Bali, Seorang WNA Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189887/bantuan_disalurkan_via_udara_ke_wilayah_sumut-BurA_large.jpg
Akses Darat Terbatas, Bantuan Disalurkan Via Udara ke Wilayah Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189888/presiden_pks_almuzzamil_yusuf-5xB4_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumatera, PKS Kerahkan Ribuan Relawan Tangani Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement