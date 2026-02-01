Pabrik Kimia Diduga Bocor Kepulkan Asap Kuning di Cilegon, 46 Orang Dilarikan ke Puskesmas

CILEGON – Sebanyak 46 warga menjadi korban diduga akibat kebocoran bahan kimia di lingkungan pabrik, Kalibaru, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Mereka mengalami sesak napas, mual, muntah, dan pusing.

Para korban meliputi anak-anak hingga orang dewasa. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ratih Purnamasari, sebanyak 46 orang telah diperiksa kesehatannya di puskesmas.

"Kita akan buka pelayanan 24 jam bagi masyarakat yang merasakan dampak sesak dan lainnya. Silakan datang ke puskesmas atau telepon jika memang berat, nanti akan kami datangi ke rumah ya," ujarnya, Minggu (1/2/2026).

Kronologi sementara kejadian ini diduga bermula saat terjadi penguapan akibat reaksi base oil yang bercampur dengan sisa bahan kimia. Awalnya, pihak pabrik sedang melakukan pembersihan pada pipa yang menuju ke kotak E-B-C (KEMPU) di dekat tangki duduk nomor TK 0638.

Sisa oli yang masih berada di pipa diduga bereaksi dengan bahan kimia yang tersisa di KEMPU, sehingga menimbulkan kepulan asap berwarna kuning.

Akibat penguapan ini, warga sekitar sempat panik dan mencium bau menyengat. Untuk menanggulangi dampak, korban dilarikan ke puskesmas menggunakan ambulans puskesmas dan ambulans milik Polres Cilegon.

Tim safety pabrik saat ini masih melakukan sterilisasi di lokasi kejadian serta upaya perbaikan untuk memastikan kondisi aman.

(Arief Setyadi )