INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Banten Dinobatkan Provinsi Paling Tidak Bahagia di Indonesia, Pj Gubernur : Saya Siapkan Hiburan

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |09:14 WIB
Banten Dinobatkan Provinsi Paling Tidak Bahagia di Indonesia, Pj Gubernur : Saya Siapkan Hiburan
Pj Gubernur Banten, Al Muktabar (Foto: MPI/Fariz)
SERANG - Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar mempertanyaan survei GoodStats yang menyebutkan Banten sebagai provinsi nomor 1 paling tidak bahagia di Indonesia.

Survei yang berseliweran di media sosial itu memaparkan bahwa Banten memiliki nilai 68,08 lalu Papua 69,74, Jawa Barat 70,23 dan DKI Jakarta 70,68.

Kabarnya, survei tersebut berdasar dimensi kepuasaan hidup, perasaan, dan makna hidup untuk mengidentifikasi provinsi paling tak bahagia. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab Tanah Jawara masuk kategori provinsi tidak bahagia seperti ketimpangan penduduk dan tingginya angka pengangguran.

Halaman:
1 2
      
