Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jembatan Gantung di Banten Putus, 15 Warga Terjatuh ke Sungai saat Lebaran

Iskandar Nasution , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |08:35 WIB
Jembatan Gantung di Banten Putus, 15 Warga Terjatuh ke Sungai saat Lebaran
Jembatan Gantung yang Putus/Foto: MNC Portal
A
A
A

LEBAK - Sebanyak 15 orang warga Lebak, Banten jatuh ke sungai usai tali seling jembatan yang mereka lintasi terputus. Korban mengalami luka-luka dan trauma.

Video amatir yang merekam detik-detik jembatan gantung terputus usai dilintasi 15 orang warga viral di media sosial. Mereka merupakan para paziarah dari Desa Leuwi Ipuh, Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten.

Penyebab putusnya jembatan akibat tali seling jembatan yang mereka lintasi terputus, jembatan tersebut terlihat sudah tidak layak untuk dilalui. Akibatnya, jembatan berlantai batang bambu dan seling kawat tersebut tidak kuat menahan beban 15 orang sekaligus.

Dari informasi yang diperoleh, jembatan tersebut sudah lama rusak namun belum ada perbaikan hingga akhirnya warga terjatuh dari atas jembatan yang dialiri air sungai yang cukup deras.

Ketua Umum Coordinator Center Ikatan Mahasiswa Cilangkahan, Hendrik Arrizqy menyoroti kejadian tersebut.

“Kita sudah bosan mendengar kejadian-kejadian yang tidak lumrah sering kali terjadi di Desa Leuwi Ipuh ini. Kan di sana ada PTPN III, lantas selama ini sudah berperan sejauh mana terkait soal-soal mempedulikan sosial, ekonomi, serta pendidikan Masyarakat, ujar hendrik, dikutip, Jumat, (12/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/340/3024848/jembatan-bambu-rusak-parah-warga-pekon-kedaung-terpaksa-menyeberangi-sungai-3FoWl1URYF.jpg
Jembatan Bambu Rusak Parah, Warga Pekon Kedaung Terpaksa Menyeberangi Sungai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/340/3018314/jembatan-penghubung-desa-di-pandeglang-ambruk-akses-warga-terputus-mLY3HrO5y1.jpg
Jembatan Penghubung Desa di Pandeglang Ambruk, Akses Warga Terputus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/340/3012073/detik-detik-jembatan-warna-warni-di-riau-ambruk-waga-tunggang-langgang-Me90t42Fdn.jpg
Detik-Detik Jembatan Warna-Warni di Riau Ambruk, Waga Tunggang Langgang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/340/2964871/babinsa-gotong-royong-bersama-warga-perbaiki-jembatan-hanyut-di-puncak-jaya-BSGcGpWWqa.jpg
Babinsa Gotong Royong Bersama Warga Perbaiki Jembatan Hanyut di Puncak Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/610/2953049/dihantam-arus-deras-dua-jembatan-gantung-putus-di-muratara-sumsel-u4fIP5vvtZ.jpg
Dihantam Arus Deras, Dua Jembatan Gantung Putus di Muratara Sumsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/244/2936506/jembatan-usia-ratusan-tahun-yang-hampir-ambruk-di-gianyar-dibongkar-lalin-buka-tutup-Q61wlHjj5T.jpg
Jembatan Usia Ratusan Tahun yang Hampir Ambruk di Gianyar Dibongkar, Lalin Buka Tutup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement