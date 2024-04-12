Jembatan Gantung di Banten Putus, 15 Warga Terjatuh ke Sungai saat Lebaran

LEBAK - Sebanyak 15 orang warga Lebak, Banten jatuh ke sungai usai tali seling jembatan yang mereka lintasi terputus. Korban mengalami luka-luka dan trauma.

Video amatir yang merekam detik-detik jembatan gantung terputus usai dilintasi 15 orang warga viral di media sosial. Mereka merupakan para paziarah dari Desa Leuwi Ipuh, Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten.

Penyebab putusnya jembatan akibat tali seling jembatan yang mereka lintasi terputus, jembatan tersebut terlihat sudah tidak layak untuk dilalui. Akibatnya, jembatan berlantai batang bambu dan seling kawat tersebut tidak kuat menahan beban 15 orang sekaligus.

Dari informasi yang diperoleh, jembatan tersebut sudah lama rusak namun belum ada perbaikan hingga akhirnya warga terjatuh dari atas jembatan yang dialiri air sungai yang cukup deras.

Ketua Umum Coordinator Center Ikatan Mahasiswa Cilangkahan, Hendrik Arrizqy menyoroti kejadian tersebut.

“Kita sudah bosan mendengar kejadian-kejadian yang tidak lumrah sering kali terjadi di Desa Leuwi Ipuh ini. Kan di sana ada PTPN III, lantas selama ini sudah berperan sejauh mana terkait soal-soal mempedulikan sosial, ekonomi, serta pendidikan Masyarakat, ujar hendrik, dikutip, Jumat, (12/4/2024).