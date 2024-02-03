Babinsa Gotong Royong Bersama Warga Perbaiki Jembatan Hanyut di Puncak Jaya

PUNCAK JAYA – Babinsa Posramil Tingginambut gotong royong bersama warga perbaiki jembatan hanyut akibat curah hujan yang tinggi bertempat di Kampung Lumbuk, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Jumat 2 Februari 2024.

Untuk diketahui, sekira pukul 17.30 WIT, jembatan hanyut terbawa arus yang disebabkan curah hujan yang tinggi, sehingga meluapnya kali Gurage di Kp Lumbuk Distrik Tingginambut perbatasan Distrik Tingginambut dan Distrik Gurage.

Akibat kejadian tersebut mengakibatkan jalan terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan.

Babinsa Posramil Tingginambut sebagai satuan wilayah ikut serta memantau dan melaksanakan karya bakti atas bencana alam di sekelilingnya. Selain itu, Babinsa Posramil Tingginambut juga turut aktif membantu masyarakat dalam bakti sosial dan kepentingan fasilitas umum lainya.

Sertu Yudi dan Sertu Abubakar turun langsung melihat di tempat kejadian musibah bencana alam. Dalam kegiatan tersebut tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat merasa senang dan mengucapkan terimah kasih atas semangat dan motifasi yang di berikan oleh bapak-bapak Babinsa Posramil Tingginambut.

Adapun kerugian materiil dari kejadian tersebut, Korban jiwa Nihil, 7 Unit Rumah hanyut terbawa arus, 10 ekor babi/wam hilang terbawa arus dan lainnya.

(Angkasa Yudhistira)