Warga Binaan Meninggal, Babinsa Posramil 1714-06/ Tingginambut Bantu Ringankan Beban

PUNCAK JAYA - Dalam mewujudkan terjalinnya kerukunan antara masyarakat dan Babinsa Posramil Tingginambut dalam hal ini Serda Steven memberikan bantuan berupa beras dan sembako lainnya kepada masyarakat yang kena musibah atas meninggalnya salah satu warga binaan atas nama Gelembu Enumbi.

Pemberian bantuan Sembako kepada warga yang meninggal dunia ini agar meringankan beban pihak keluarga yang berduka, bertempat di Tingginambut, Puncak Jaya, Sabtu (27/1/2024).

Pandangan masyarakat yang melihat kepedulian Bapak Babinsa mendapat nilai positif sehingga antusias warga sangat baik.

(Khafid Mardiyansyah)