HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Bakal Bentuk Batalyon Olahraga, Rekrut yang Jago Olahraga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |20:17 WIB
Panglima TNI Bakal Bentuk Batalyon Olahraga, Rekrut yang Jago Olahraga
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, mengatakan akan membentuk Batalyon Olahraga. Nantinya, TNI akan merekrut masyarakat sipil yang memiliki kemampuan khusus di bidang olahraga.

Agus menerangkan batalyon tersebut akan berada di bawah Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar Tentara Nasional Indonesia (Pusjaspermildas TNI).

“Kebijakan dari Mabes TNI bahwa kita merekrut khusus, saya sudah merekrut khusus dari sipil yang punya kemampuan olahraga dijadikan militer. Sekarang kita akan membuat nanti Batalyon Olahraga di bawah Pusjaspermildas Mabes TNI,” tutur Agus, Kamis (8/1/2026).

Ia menerangkan TNI sebenarnya sudah merekrut beberapa atlet untuk dijadikan prajurit TNI di bawah batalyon olahraga. Atlet-atlet di bawah batalyon inilah yang akan didorong untuk bertanding di kancah dunia.

“Nah, orang-orang tersebut nanti cikal bakal yang akan ikut berlaga di SEA Games dan kegiatan olahraga lainnya seperti Olimpiade dan sebagainya,” sambungnya.

Dibangunnya unit-unit baru ini merupakan respons strategis untuk mengikuti perkembangan dunia. Agus menyebut TNI akan terus mengikuti dinamika global.

“TNI sedang mengembangkan pembangunan unit-unit baru selain olahraga. Banyak juga unit baru yang saya kembangkan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang sekarang sedang sangat dinamis berubah di dunia. Kita harus mengikuti,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
