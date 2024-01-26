Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

TNI Kawal Logistik Pemilu ke Puncak Jaya, Siagakan Alutsista Canggih Antisipasi KKB

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |18:29 WIB
TNI Kawal Logistik Pemilu ke Puncak Jaya, Siagakan Alutsista Canggih Antisipasi KKB
TNI Amankan Distribusi Logistik Pemilu 2024
A
A
A

JAKARTA – TNI-Polri menjamin keamanan logistik Pemilu 2024 dengan melakukan pengawalan pendistribusian surat suara dari Wamena menuju Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Jumat (26/1/2024).

Diketahui, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih terus melakukan aksi terornya di sejumlah wilayah di Papua.

Logistik Pemilu dibawa secara bertahap dengan beberapa penerbangan. Namun bila terjadi keadaan darurat maka Aparat TNI Polri sudah menyiagakan alutsista canggih berupa transportasi militer udara untuk mendukung kelancaran distribusi logistik pemilu sampai ke tujuan.

Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa mengatakan, bahwa keterlibatan alutsista transportasi udara TNI sangat penting bila terjadi masalah dalam pendistribusian surat suara.

“Kita TNI beserta Polri berkewajiban menjamin stabilitas keamanan di wilayah Papua ini, Distribusi surat suara harus sampai pada tujuan dengan aman, sehingga pelaksanaan pesta demokrasi dapat berjalan lancar, penuh kegembiraan,” ujar Suriastawa kepada Okezone.

