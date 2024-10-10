Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang

JAKARTA - Dukungan untuk calon bupati dan wakil bupati Morowali nomor urut 3, Iksan Baharuddin Abdul Rauf-Iriane Iliyas semakin menguat seiring bergabungnya ratusan pelaku UMKM di Morowali sebagai relawan IKLAS Juara. Komunitas itu mendeklarasikan untuk mendukung penuh Iksan-Iriane di Pilbup Morowali 2024.

"Kami berkomitmen untuk setia bersama Relawan Iklas Juara untuk mendukung penuh Iksan Baharudin-Iriane Ilyas menjadi pemimpin pemerintahan Morowali periode 2025-2030," kata koordinator relawan IKLAS Juara, Suryani, Kamis (10/10/2024).

Iksan-Iriane dianggap sebagai pemimpin yang peduli akan nasib para pelaku UMKM di Morowali. Dengan kepemimpinan Iksan-Iriane, usaha-usaha kecil akan semakin maju mengingat keduanya juga dikenal sebagai pebisnis sukses.

"Kami bertekad untuk berkerja keras bersama Relawan Iklas Juara memperjuangkan Iksan Baharudin-Iriane Ilyas agar menang sebagai calon bupati dan wakil bupati Morowali," tutur Suryani.

"Kami akan solid bergerak menyosialisasikan Iksan Baharudin-Iriane Iliyas kepada seluruh kalangan masyarakat Morowali dengan cara santun, inovatif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," tambahnya.

Sepenuh hati, mereka meyakini Iksan-Iriane merupakan sosok paling tepat untuk menjadi pemimpin Morowali selanjutnya. Terlebih pasangan IKLAS itu mengusung tema perubahan yang dibutuhkan Morowali.