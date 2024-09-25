Pilkada Morowali, Warga Bahomakmur Nyatakan Dukungan untuk Iksan-Iriane

MOROWALI - Pasangan Calon bupati dan Wakil bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Ilyas mendapatkan dukungan dari warga Desa Bahomakmur di Pilkada Morowali 2024. Adapun paslon yang mendapat nomor urut tiga ini didukung Partai Perindo, Partai Golkar, PKS dan Partai Buruh.

Tokoh perempuan Desa Bahomakmur, Anastasia menyatakan dukungan masyarakat untuk Iksan-Iriane. Dukungan itu terlihat saat Iksan secara mendadak mengunjungi desa di kecamatan Bahodopi tersebut.

"Bentuk dukungan masyarakat di sini sangat luar biasa. Sudah bagus mereka solid mendukung Pak Iksan," ujar Anastasia, Rabu (25/9/2024).

Menurut dia, besarnya dukungan masyarakat untuk Iksan tak lepas dari sosoknya yang baik di mata rakyat. Bagi mereka kriteria seorang pemimpin yang ideal ada di dalam diri Iksan.

"Pak Iksan ini orangnya baik, ramah, santun, bermasyarakat, merakyat dan sangat patut sekali menjadi bupati," tegasnya.