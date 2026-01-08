Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Guncang Tenggara Kuta Selatan Bali

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |08:41 WIB
Gempa Guncang Tenggara Kuta Selatan Bali
Gempa Kuta Bali (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,0 mengguncang wilayah tenggara Kuta Selatan, Bali, Kamis (8/1/2026) pagi.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 07.55 WIB. Episenter gempa terletak di koordinat 9,63 Lintang Selatan dan 115,34 Bujur Timur, atau sekitar 93 kilometer tenggara Kuta Selatan, Bali. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 28 kilometer.

BMKG menyebutkan informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring kelengkapan data.

Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. BMKG juga belum mengeluarkan peringatan potensi tsunami terkait gempa ini.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta terus memantau informasi resmi dari BMKG.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Bali Gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/338/3194136//cuaca_jabodetabek-kCrc_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193931//cuaca_jabodetabek-vgjp_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/340/3193567//gempa_guncang_boltim_sulawesi_utara-u5Gh_large.jpg
Gempa Dangkal M4,2 Guncang Boltim Sulawesi Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193548//cuaca_jabodetabek-OhqJ_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Awal Pekan: Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193479//viral-Ljxa_large.jpg
Waspada! BMKG: Gelombang Tinggi hingga 4 Meter Terjang Sejumlah Wilayah pada 4-7 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193429//cuaca_jabodetabek-Y6bg_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Akhir Pekan: Waspada Hujan Seharian dan Angin Kencang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement