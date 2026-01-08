Gempa Guncang Tenggara Kuta Selatan Bali

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,0 mengguncang wilayah tenggara Kuta Selatan, Bali, Kamis (8/1/2026) pagi.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 07.55 WIB. Episenter gempa terletak di koordinat 9,63 Lintang Selatan dan 115,34 Bujur Timur, atau sekitar 93 kilometer tenggara Kuta Selatan, Bali. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 28 kilometer.

BMKG menyebutkan informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring kelengkapan data.

Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. BMKG juga belum mengeluarkan peringatan potensi tsunami terkait gempa ini.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta terus memantau informasi resmi dari BMKG.

(Awaludin)