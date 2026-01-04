Solok Selatan Sumbar Diguncang 5 Kali Gempa Dangkal, Berpusat di Darat!

JAKARTA – Wilayah Solok Selatan, Sumatera Barat diguncang lima kali gempa bumi dangkal pada Minggu (4/1/2026). Belum diketahui dampak yang diakibatkan gempa dangkal tersebut.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), seluruh gempa berpusat di darat dengan magnitudo berkisar Magnitudo (M) 2,7 hingga 3,6.

Gempa pertama berkekuatan magnitudo 2,9 terjadi pada pukul 11.42 WIB dengan pusat gempa 17 kilometer selatan Solok Selatan pada kedalaman 5 kilometer. “Info Gempa Mag:2.9, 04-Jan-2026 11:42:24 WIB, Lok: 1.70 LS - 101.20 BT, 17 km Selatan SOLOK SELATAN-SUMBAR, Kedlmn: 5 km,” tulis BMKG lewat akun media sosial X resminya.

Selang beberapa menit kemudian, gempa magnitudo 2,7 kembali terjadi di lokasi yang berdekatan dengan kedalaman yang sama.

Gempa ketiga tercatat pada pukul 11.55 WIB dengan magnitudo 2,7 di wilayah barat daya Solok Selatan pada kedalaman 10 kilometer.