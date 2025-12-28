Breaking News! Gempa Dangkal Berkekuatan M4,7 Guncang Sumatera Barat

JAKARTA - Gempa dangkal berkekuatan Magnitudo 4,7 mengguncang Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu (28/12/2025). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 09.15 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), melaporkan, gempa tersebut berpusat di 19 kilometer timur laut Agam. Adapun, kedalaman gempa hanya berjarak 10 kilometer.

"#Gempa Mag:4.7, 28-Dec-2025 09:15:44WIB, Lok:0.15LS, 100.10BT (19 km TimurLaut AGAM-SUMBAR), Kedalaman:10 Km #BMKG," dikutip Okezone dari akun resmi X @infoBMKG.

Hingga saat ini, belum ada laporan terbaru terkait dampak kerusakan serta korban jiwa akibat gempa yang cukup besar di Agam tersebut. Sementara BMKG akan mengupdate laporan gempa.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )