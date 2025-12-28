Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Dangkal Berkekuatan M4,7 Guncang Sumatera Barat

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |09:38 WIB
Breaking News! Gempa Dangkal Berkekuatan M4,7 Guncang Sumatera Barat
Gempa Dangkal Berkekuatan M4,7 Guncang Sumatera Barat
A
A
A

JAKARTA - Gempa dangkal berkekuatan Magnitudo 4,7 mengguncang Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu (28/12/2025). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 09.15 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), melaporkan, gempa tersebut berpusat di 19 kilometer timur laut Agam. Adapun, kedalaman gempa hanya berjarak 10 kilometer.

"#Gempa Mag:4.7, 28-Dec-2025 09:15:44WIB, Lok:0.15LS, 100.10BT (19 km TimurLaut AGAM-SUMBAR), Kedalaman:10 Km #BMKG," dikutip Okezone dari akun resmi X @infoBMKG.

Hingga saat ini, belum ada laporan terbaru terkait dampak kerusakan serta korban jiwa akibat gempa yang cukup besar di Agam tersebut. Sementara BMKG akan mengupdate laporan gempa.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/340/3095877/gempa-TNHX_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,0 Guncang Pariaman Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/340/3019474/gempa-dangkal-guncang-padang-panjang-akibat-aktivitas-sesar-sianok-duHQD2R5N0.jpg
Gempa Dangkal Guncang Padang Panjang Akibat Aktivitas Sesar Sianok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/340/3013256/gempa-dangkal-guncang-bukitinggi-sumbar-tak-berpotensi-tsunami-Y20Q87umxa.jpg
Gempa Dangkal Guncang Bukitinggi Sumbar, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/340/3013203/pasaman-barat-sumbar-dilanda-gempa-VozxwJqxsT.jpeg
Pasaman Barat Sumbar Dilanda Gempa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/340/2998495/gempa-m-3-2-goyang-pasaman-barat-hhU0sCuD6A.jpeg
Gempa M 3,2 Goyang Pasaman Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/340/2990415/dalam-2-menit-pasaman-sumbar-2-kali-digoyang-gempa-darat-malam-ini-UyA6yY4URY.jpg
Dalam 2 Menit, Pasaman Sumbar 2 Kali Digoyang Gempa Darat Malam Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement