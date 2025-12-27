Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M6,6 Guncang Taiwan, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |23:20 WIB
Gempa M6,6 Guncang Taiwan, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia
Gempa M6,6 Guncang Taiwan (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Gempa bumi kuat berkekuatan magnitudo 6,6 mengguncang wilayah Taiwan pada Sabtu, (27/12/2025), pukul 22.05.56 WIB.

Direktur Gempabumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono, memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia.

"Masyarakat pesisir di wilayah Indonesia diimbau agar tetap tenang. BMKG akan terus memonitor perkembangan dampak gempabumi ini dan segera menginformasikannya kepada para pemangku kepentingan, media, dan masyarakat,” tegas Daryono.

Berdasarkan catatan BMKG, episenter gempa terletak di laut pada koordinat 24,65 derajat Lintang Utara dan 122,04 derajat Bujur Timur dengan kedalaman 67,5 kilometer.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Taiwan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192163//gempa_papua-BJD3_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Pegunungan Bintang, Pusatnya di Darat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192089//gempa-efoC_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Bengkulu, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192064//hujan_jabodetabek-IWaP_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191940//cuaca_ekstrem-CNU8_large.jpg
Libur Nataru, BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3191913//gempa-BQDw_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Raja Ampat Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191901//jabodetabek_diprakirakan_hujan-jxeN_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement