Gempa M6,6 Guncang Taiwan, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia

JAKARTA – Gempa bumi kuat berkekuatan magnitudo 6,6 mengguncang wilayah Taiwan pada Sabtu, (27/12/2025), pukul 22.05.56 WIB.

Direktur Gempabumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono, memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia.

"Masyarakat pesisir di wilayah Indonesia diimbau agar tetap tenang. BMKG akan terus memonitor perkembangan dampak gempabumi ini dan segera menginformasikannya kepada para pemangku kepentingan, media, dan masyarakat,” tegas Daryono.

Berdasarkan catatan BMKG, episenter gempa terletak di laut pada koordinat 24,65 derajat Lintang Utara dan 122,04 derajat Bujur Timur dengan kedalaman 67,5 kilometer.