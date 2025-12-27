Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,8 Guncang Bengkulu, Tidak Berpotensi Tsunami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |09:06 WIB
Gempa M5,8 Guncang Bengkulu, Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa M5,8 Guncang Bengkulu, Tidak Berpotensi Tsunami (Freepik)
A
A
A

BENGKULU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadi gempa dengan magnitudo 5,8 terjadi di Barat Daya Enggano, Bengkulu, Sabtu (27/12/2025) pagi ini. Gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

1. Gempa M5,8

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 08.10 WIB. Lokasi gempa berada di titik koordinat 5.58 Lintang Selatan dan 102.22 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.8, 27-Des-25 08:10:13 WIB, Lok:5.58 LS,102.22 BT (26 km BaratDaya ENGGANO-BENGKULU), Kedlmn:18 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Titik gempa berada di 26 kilometer Barat Daya Enggano, Bengkulu dengan kedalaman 18 kilometer. 

“Tidak berpotensi tsunami,” ujarnya.

BMKG menyatakan, belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut. 

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192064//hujan_jabodetabek-IWaP_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191994//gempa-c3mH_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,1 Guncang Gayo Lues Aceh, Berpusat di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3191958//gempa-4xW8_large.jpg
Libur Akhir Tahun, Lumajang Jatim Diguncang Gempa Dangkal Dua Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191940//cuaca_ekstrem-CNU8_large.jpg
Libur Nataru, BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3191913//gempa-BQDw_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Raja Ampat Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191901//jabodetabek_diprakirakan_hujan-jxeN_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement