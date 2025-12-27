Gempa M5,8 Guncang Bengkulu, Tidak Berpotensi Tsunami

BENGKULU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadi gempa dengan magnitudo 5,8 terjadi di Barat Daya Enggano, Bengkulu, Sabtu (27/12/2025) pagi ini. Gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

1. Gempa M5,8

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 08.10 WIB. Lokasi gempa berada di titik koordinat 5.58 Lintang Selatan dan 102.22 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.8, 27-Des-25 08:10:13 WIB, Lok:5.58 LS,102.22 BT (26 km BaratDaya ENGGANO-BENGKULU), Kedlmn:18 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Titik gempa berada di 26 kilometer Barat Daya Enggano, Bengkulu dengan kedalaman 18 kilometer.

“Tidak berpotensi tsunami,” ujarnya.

BMKG menyatakan, belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.



(Erha Aprili Ramadhoni)