Breaking News! Gempa M4,1 Guncang Gayo Lues Aceh, Berpusat di Darat

JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan M4,1 mengguncang Gayo Lues, Aceh, Jumat (26/12/2025). BMKG menyebut gempa berpusat di darat.

Sementara itu, pusat gempa berada di 13 km Timur Laut Gayo Lues pada koordinat 4.09 Lintang Utara – 97.42 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.1, 26-Dec-2025 13:51:05WIB, Lok:4.09LU, 97.42BT (13 km TimurLaut KAB-GAYOLUES-ACEH), Kedalaman:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa Aceh.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )